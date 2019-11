Henk Smink van het Fries Orkest overleden

Smink was ook de mede-oprichter van het Fries Jeugdorkest. In 1989 werd het Fries Orkest samengevoegd met het Noordelijk Filharmonisch Orkest tot het Noord Nederlands Orkest. In die tijd zorgde dat voor veel reuring, omdat het fusieorkest in Groningen werd gevestigd.

Het Fries Orkest was in 1950 ontstaan in het kader van het spreidingsbeleid van de kunsten.