Hoe behandel je iemand met dementie, vrijwilligers krijgen cursus

De gemeente Heerenveen heeft in 2020 zo'n 960 inwoners met de ziekte, de prognose is dat dit in 2040 al 1500 zullen zijn.

In ziekenhuis Tjongerschans hebben 90 vrijwilligers dagelijks contact met patiënten. De directie van het ziekenhuis vindt het belangrijk dat mensen met dementie geaccepteerd worden, en zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.