Een kijkje in de showbizz op het ijs bij verhalenavond

De kunstschaatsers waar ze mee werkte kwamen van over de hele wereld. "Het waren veel excentrieke mensen die heel uitbundig konden zijn. Of ik me er thuis voelde? Om heel eerlijk te zijn: ja. Ik hou ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan en mensen te vermaken."

Mooiste plek

De mooiste plaats waar ze geweest is, is Tallinn, de hoofdstad van Estland. Dat had ze vooraf nooit verwacht. "We hadden hiervoor opgetreden in Rusland waar het best grijs en grauw was, dus ik dacht dat het in Estland ook zo zou zijn. Maar toen we hier aankwamen zag het er middeleeuws en sprookjesachtig uit. Hier wil ik zeker nog een keer heen."

Ze heeft ook een boodschap. "Door iets te doen en er hard voor te werken kun je alles bereiken wat je wilt."