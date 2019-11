Provincie in gesprek met vier sectoren over stikstofcrisis

Gedeputeerde Johannes Kramer vertelt: "Vertegenwoordigers van de vier verschillende sectoren komen vandaag bijeen, zodat we kunnen horen hoe zij denken over de stikstofregels. We willen weten wat voor oplossingen zij voor zich zien. Ook willen we weten welke dreigingen zij misschien zien."

Er is afgesproken om uiterlijk 1 december met stikstofregels te komen, maar Kramer legt uit dat deze datum inmiddels minder vaststaat. Kramer: "Natuurlijk willen wij de deadline van 1 december halen, maar we moeten ook zorgvuldig zijn. Dat kost wat tijd. Niet dat we 1 december niet halen, maar we willen dat de regels gemeenschappelijk gedragen worden."