Lening aan Sybrandy's Speelpark mag doorgaan

Ondernemer Jaarsma blij

Jaarsma is blij met de beloofde steun. "Dit is heel mooi nieuws, ook voor de hele regio", zegt hij. Met de crowdfunding gaat hij nu verder. "Eerder hadden allerlei mensen samen al zo'n 100.000 euro toegezegd. Dat is nog niet overgemaakt, want eerst moest er duidelijkheid komen over de steun van het college."

De komende dagen gaat Jaarsma aan de slag om contact op te nemen met iedereen die iets had beloofd. "Ik ga ze mailen. We hebben wel altijd contact onderhouden over de ontwikkelingen de afgelopen maanden. En nu moeten we verder."

In afwachting op de lening heeft Jaarsma de afgelopen weken inspiratie opgedaan: "Ik heb verschillende andere speeltuinen en natuurparken bezocht. En ik ben al bezig met de voorbereidingen. Zo zoek ik offertes voor de verhuizing van van alles. Het moet bijvoorbeeld allemaal gedemonteerd en gemonteerd worden."