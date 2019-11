GroenLeven verhuist van Heerenveen naar Leeuwarden

Groenleven wil met zijn 150 medewerkers verhuizen naar een pand aan de Lange Marktstraat in Leeuwarden. Het bedrijf wil naar de Friese hoofdstad, omdat ze in korte tijd sterk zijn gegroeid en het huidige pand niet meer volstaat.

"We hebben overal in de provincie gezocht, maar alleen dit pand was echt goed geschikt. Vandaar de verhuizing. We wilden graag in Friesland blijven", zegt De Groot.

Heerenveen in het hart

Groenleven was in de afgelopen jaren hoofdsponsor van SC Heerenveen. "Daar zijn we nog steeds trots op. We vinden het jammer uit Heerenveen te vertrekken, en als het pand in Heerenveen had gestaan, dan waren we gewoon gebleven."

De verhuizing laat nog even op zich wachten: in het derde kwartaal van 2020 gaat het bedrijf naar Leeuwarden.