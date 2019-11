Vissen met e-mailadressen in De Leijen in Opeinde

Het onderzoek wordt gedaan bij Opeinde, omdat het water van de Leijen zeer vies en troebel is. "Brasem is een bodemwoelende vis, en er wordt vaak gedacht dat de activiteit van deze vis ervoor zorgt dat het water troebel wordt. Maar dat is bijna nooit goed onderzocht", vertelt onderzoeker Joop van Eerbeek van hegeskoalle Van Hall.

Het water is daarnaast perfect voor het soort onderzoek dat Van Hall wil doen. "Het is een goed rond meer, wat we goed kunnen afsluiten." De vissen worden één voor één gemerkt, zodat ze dag en nacht in de gaten gehouden kunnen worden. "Je kan dan zien of ze in het meer slapen, en of ze het hele jaar in het meer blijven."

Vissers mogen mailen

Sportvissers die actief zijn bij het water van de Leijen moeten er rekening mee houden dat ze een onderzoeksvis naar boven halen. Op alle vissen komt een emailadres en een merknummer te staan. "Ik hoop dat ze die vis terugmelden bij het emailadres", vertelt van Eerbeek.

De eerste vissen hebben deze week hun merk gekregen, het onderzoek duurt in totaal 3,5 jaar.