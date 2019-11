Jobbega is blij met nieuwe AED-stichting

Tot kortgeleden werden burgerhulpverleners alleen opgeroepen als er iemand hartproblemen had in een straal van 750 meter. Hierdoor kon het echter zo zijn dat er niemand werd opgeroepen als er iemand in Jobbega of Hornsterzwaag een hartstilstand had, ook al hingen er in die dorpen AED's.

Met de nieuwe AED-stichting worden burgerhulpverleners in een straal van twee kilometer opgeroepen. Het gaat om een pilot, waarbij de burgerhulpverleners van Jobbega en omgeving partners worden van HartslagNu.

Meer vrijwilligers

Vorig jaar heeft HartslagNu het besluit genomen om de hulpverleningsstraal omlaag te brengen van 1500 meter naar 750 meter. "Daardoor kwamen veel gezinnen in onze dorpen in gevaar", vertelt Anja Roos, burgerhulpverlener in Jubbega. Zij is één van de mensen die werk heeft gemaakt van de verhoging van de oproepstraal. Het is volgens De Roos niet te achterhalen of er in de tussentijd in de praktijk mensen slachtoffer zijn geworden van de verlaging van de hulpverleningsstraal.

Het heeft ook nog wel een tijdje geduurd voordat de huidige opzet helemaal werkklaar was. "Wij moesten eerst een stichting vinden, die bereid was om partner te worden van HartslagNu, dus dat heeft even geduurd", legt De Roos uit.

Volgens De Roos zijn er al een mooi aantal vrijwilligers, maar kan de stichting altijd meer gebruiken. Volgende week doen nog eens twintig dorpsgenoten een cursus om met een AED te reanimeren.