Vakbond CNV is blij met doorstart Hartman, maar er zijn wel vragen

Streep zetten onder wat gebeurd is

De vakbond staat ervoor dat alle medewerkers kunnen blijven. Hoe dat zal verlopen, is afwachten. Dat is ook wat de vakbond van de medewerkers hoort. "We wachten af, zeggen ze. De afgelopen tweeëneenhalfjaar hebben de medewerkers behoorlijk wat voor hun kiezen gekregen. En nu is er nog geen duidelijkheid".

De werknemers van Hartman dachten na de reorganisatie eerder dit jaar dat er een punt achter de onduidelijke situatie in het bedrijf zou komen. Maar het faillissement van afgelopen week maakte de situatie van de werknemers opnieuw onzeker. De vakbond wil ook graag weten hoe de nieuwe directie tegenover de eerder gemaakte afspraken over de opleiding en ontwikkeling van de werknemers staat.

Bij de reorganisatie van Hartman is de toezegging gedaan om te investeren in de werknemers. De vakbond gaat ervan uit dat dit het laatste stadium van de onduidelijkheid bij het bedrijf is. "Ik kan me niet voorstellen dat de onrust blijft. We moeten een streep zetten onder wat er is gebeurd en positief naar de toekomst kijken met elkaar", zegt De Bruine.