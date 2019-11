Winkeliers hebben last van ingewikkelde procedures en regels, roepen op tot actie

Ingrid Kramer heeft twee lingeriewinkels, één in Sneek en één in Bussum. Zij heeft de actie als een van de eersten onderschreven. "Ik steun dit, omdat ik het winkelgebied in heel veel steden en dorpen ondermaats vind. Daar moet verandering in komen."

Volgens Kramer loopt vernieuwing in de winkelcentra stuk op ingewikkelde regels en lastige procedures. "Dat vind ik verschrikkelijk om te zien. In Bussum en Sneek zou ik een mooi centrum willen hebben, ook met het oog op de toekomst."

Verder krijgt Kramer snel klachten van haar klanten over het parkeren in het centrum. "Sommig mensen begrijpen de parkeer-app niet en het gevolg is dat men dan maar doorrijd." Bij nood betaalt Kramer de parkeerkosten dan maar, om geen klanten te verliezen.

"Minder leuke winkels"

Kramer ziet dat jonge ondernemers het lastig vinden om een winkel te beginnen. "Jongeren moeten meteen kapitaal hebben, want de banken geven niet zo snel een lening meer." Als jongeren kunnen kiezen tussen een dienstverband of het beginnen van een winkel met alle risico's die daarbij horen, denkt Ingrid Kramer dat men kiest voor het eerste. "De consequentie is: een centrum met minder leuke winkels."

De winkeliers willen dat Den Haag druk op de gemeenten uitoefent om hun procedures en regels aan te passen. Kramer: "Wij moeten wel wat doen. Als het zo doorgaat, kan het wel eens te laat zijn. Dat mag niet gebeuren."