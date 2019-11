Hans de Boer over PFAS-crisis: "Dit is geen ondernemingsrisico maar politiek risico"

Het Rijk heeft er een zootje van gemaakt met deze maatregelen, zegt Hans de Boer. "Daar hebben we een paar keer voor gewaarschuwd maar er komen geen aanpassingen. Grondverzetsbedrijven en transportbedrijven hebben daar last van. Dit is geen normaal ondernemersrisico, dit is een politiek risico. Wij bereiden nu een schadeclaim voor. De branche van de grondverzetsbedrijven zamelt de gegevens en wij als VNO-NCW proberen de claim binnen een dag of toen op tafel te leggen.

Miljard

De Boer: "De schadeclaim kan oplopen tot een bedrag tegen een miljard van al die bedrijven die niet werken door PFAS-maatregelen. Dat had staatssecretaris Van Veldhoven kunnen voorkomen. Want toen ze het beleid aankondigde, heeft ze de gegevens niet in kaart gebracht. Ze had ook kunnen zeggen: "Ik schort mijn beleid even" tot de gegevens er zijn. Dat is niet gebeurd en nu moet ze voor de gevolgen van haar daden instaan."