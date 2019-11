Weer twee mensen aangehouden in ontvoeringszaak Groninger in Leeuwarden

De 18-jarige man uit Groningen werd op 13 september uit zijn woonplaats meegenomen naar Leeuwarden. Hij zou ontvoerd, mishandeld en bij het Leeuwarder recreatiegebied Groene Ster achtergelaten zijn.

Eerdere aanhoudingen

Eerder heeft de politie al drie anderen aangehouden: twee Leeuwarders van 19 en 26 jaar en een 32-jarige man uit Sneek. De politie trof ze in een auto aan tijdens de nacht van de ontvoering. Het onderzoek naar de zaak is ondertussen klaar.

De regiezitting van de vijf verdachten is op vrijdag 13 december. Wanneer de inhoudelijk zitting is, is nog niet duidelijk.