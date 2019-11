Winkeliers worstelen met Zwarte Piet

In Wommels zijn ze er wel over uit: Zwarte Piet kan in de gewone stenen winkel nog wel. Voor winkelvrouw Grietje van der Velde is de traditionele Piet ook een kwestie van nostalgie: "Ik kan eigenlijk niet zonder die nostalgie, want ik heb het als kind meegemaakt." Ze heeft de winkel daarom versierd met Zwarte Pieten.

Bij webwinkel verdwijnt Zwarte Piet

In sommige plaatsen is dat misschien voer voor discussie, maar niet in Wommels, merkt Van der Velde. "Over het algemeen denk ik dat we hier nuchter zijn. Ik hoor er nooit iemand over." Toch is dat niet het geval bij de webwinkel van de speelgoedzaak in Wommels. "We gebruiken al vier jaar papier zonder Zwarte Pieten erop. Je merkt dat het anders geworden is. Op het moment dat er discussie over kwam, kregen we dat te horen. En ook al dacht ik dat het van activisten kwam, hebben we er wel voor gekozen om er iets mee te doen."