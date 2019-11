Werkstraf voor aanrijden auto nieuwe vriendin ex-partner

De auto's stonden bij het huis van de ex in Wolvega geparkeerd. De vrouw was daar naartoe gereden vanwege een ruzie. Bij het wegrijden reed ze onder anderen twee keer tegen anderen twee keer tegen de auto van de nieuwe vriendin van haar ex aan. De vrouw zei dat ze dat deed omdat ze in paniek geraakt was, maar de rechter geloofde dat niet. De vrouw had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol op.

De vrouw hoeft de schade vooralsnog niet te betalen, omdat de schadeformulieren niet goed ingevuld zijn.