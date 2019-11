Verbouwing Botniastins in Franeker tot academiegebouw gestart

De verbouwing van de Botniastins levert een collegezaal, bibliotheek en verschillende werkruimten op. Het idee voor de Academie van Franeker ontstond in 2017, om zo Franeker als voormalig universiteitsstad in ere te herstellen. In januari 2020 zal het academiegebouw geopend worden.

Nadenken over verziltingsproblematiek

Met de steun van een Europese Leader-subsidie kan de verbouwing plaatsvinden. Dat levert onder andere een werkruimte voor zzp'ers op, legt penningmeester en bestuurslid Anne Bergsma uit. Daarnaast is er plek voor ontmoetingen van de zogeheten 'fellows', mensen uit verschillende instituten, om te brainstormen over een overkoepelend probleem. "Zij kunnen bijvoorbeeld nadenken over de verziltingsproblematiek", zegt Bergsma. "We willen ze met elkaar laten nadenken, om via de wetenschap de regio weer vooruit te helpen."