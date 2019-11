HEA! Skiën in een rolstoel

Hoe is het om in een rolstoel van een berg af te skiën? Op een skischool in Joure kunnen mensen met een handicap dat ondervinden. Milou Bosscher (17) ging in het verleden wel met haar familie op wintersport. Door een turnongeluk raakte ze deels verlamd. In de zit-ski kan ze nu toch weer het gevoel van de wind door haar haren voelen.