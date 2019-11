Failliete kwekerij Hartman uit Sexbierum maakt doorstart na overname

Hartman was de afgelopen twee jaar onderdeel van het moederbedrijf The Fruit Farm Group. Dat was geen succes, want onder nieuw management werden miljoenenverliezen geleden. Het kassenbedrijf zou verkocht worden, was het idee. Dat lukte niet. Vorige week vroeg The Fruit Farm Group het faillissement van Hartman aan. Een curator ging daarna op zoek naar een overnamekandidaat.

Gevolgen werknemers nog onduidelijk

Er zijn zo'n 70 mensen vast in dienst bij Hartman. Die hebben de afgelopen week gewoon doorgewerkt. Het is nog wel de vraag of die mensen er allemaal kunnen blijven, zegt Omrop Fryslân-verslaggever Gerrit de Boer. "Het is wel de bedoeling dat een groot deel van die mensen meegaat. Maar hoeveel precies, dat is nog afwachten. Het kan wel zo zijn dat er eerst 50 mensen aan de slag gaan, omdat het nu nog een rustige tijd is. Er zijn ook nog geen gesprekken met de vakbonden geweest."

Best Fresh Group is eigenaar van meer bedrijven in de branche. Het is een grote speler, vertelt De Boer. "Het is ontstaan uit Valstar, een kassenbedrijf in groente en fruit. In de loop van jaren is het doorgegroeid en heeft het ook andere bedrijven overgenomen. Inmiddels is dat dus de Best Fresh Group en die zijn nu heel groot." Zo zijn ze ook actief in Duitsland, Spanje en Tanzania. "Ze verhandelen ieder jaar zo'n 150 miljoen kilo groente en fruit."