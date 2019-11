Hoofddocent dierenvoeding verwacht niet veel effect van enzym in koeienvoer

Dykstra is hoofddocent Diervoeding en betrokken bij onderzoek op de Dairy Campus naar de reductie van methaanuitstoot bij koeien. Dat onderzoek is deze week begonnen.

Koeien eten bijna geen zetmeel

Het toevoegen van enzymen aan koeienvoer is nog nooit in Nederland onderzocht, maar Dykstra heeft daar geen grote verwachtingen bij. Het enzym heeft vooral effect op zetmeel en de meeste koeien in Nederland krijgen niet veel zetmeel. "Bovendien mag het zetmeelenzym alleen worden gegeven aan koeien in de eerste honderd dagen na het afkalven", zegt Dykstra.

Om het enzym ook op de markt te krijgen voor alle andere koeien is toestemming nodig van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Die procedure kan zo een jaar duren.

Beter minder eiwit

Dykstra ziet veel meer in andere maatregelen, zoals de koeien minder eiwit voeren en de koeien vaker en langer buiten laten lopen. Wat volgens Dykstra ook kan helpen bij het beperken van de stikstofuitstoot is het toevoegen van water aan mest, voordat het uitgereden wordt.

De landbouwuniversiteit is in principe graag bereid om verder onderzoek naar het effect van het enzym in koeienvoer te doen. "Er is nu alleen buitenlands onderzoek beschikbaar en dat gaat eigenlijk niet eens zozeer over stikstof en ammoniakuitstoot. Er zijn nu nog geen gegevens over wat enzym in de Nederlandse situatie doet."