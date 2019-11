Waadhoeke roept huisvesters op voor 'Bed voor bed'-regeling

Omdat de woningen van arbeidsmigranten binnen de gemeente Waadhoeke nog niet altijd voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving, is de gemeente met nieuw huisvestingsbeleid gekomen. Dat moet meer onwenselijke situaties voor tijdelijke arbeidsmigranten voorkomen.

De zogenoemde 'bed voor bed'-regeling is onderdeel van dit nieuwe beleid. Gemeente Waadhoeke wil in gesprek gaan met huisvesters die nog niet aan de nieuwe regels voldoen. Op die manier wil gemeente Waadhoeke kijken hoe de huisvesters geholpen kunnen worden. In sommige gevallen houdt de 'bed voor bed'-regeling in dat de gemeente op zoek gaat naar nieuwe woningen voor de tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesters mogen zich voor 1 januari aanmelden bij gemeente Waadhoeke.