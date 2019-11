Verminder werkstress met deze vijf tips

Maar wat kun je dan doen om werkstress te verminderen? Wij zetten wat tips voor je op een rijtje.

Zorg voor een goede balans tussen spanning en ontspanning

Het is belangrijk dat je inspanning afwisselt met ontspanning. Het is niet goed om steeds met je werk bezig te zijn. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je geen pauze houdt bij je bureau. Dus eet je brood op in de kantine of beter nog: eet het buiten op! Van zonlicht zakt het stressniveau en krijgen mensen een gelukkiger gevoel. Een eindje lopen doet ook wonderen om de zinnen even te verzetten. Verder kun je wat yogaoefeningen doen of naar ontspannende muziek luisteren.

Stel je eigen grenzen

Op de werkvloer wil je je natuurlijk van je beste kant laten zien. Toch is het belangrijk om niet overal 'ja' op te zeggen. Leg jezelf niet te veel druk op door alle opdrachten aan te nemen. Zeg dus ook eens 'nee' of verdeel jouw taak onder meerdere mensen. Stel haalbare doelen zodat je daar niet te veel stress van krijgt. En als het je wat te druk wordt, neem dan even pauze, al is het maar een paar minuten.

Beweeg en eet de goede dingen

Beweging is goed voor het lichaam, maar ook voor jouw geestelijke gesteldheid. Als je elke dag een halfuur beweegt, dan kun je al beter omgaan met de druk van je werk. Ook is het belangrijk dat je goed eet en drinkt. Met koffie en alcohol kun je het beste voorzichtig aan doen. Thee werkt ontspannend en kun je dus wel drinken. Ook het eten van een beetje chocolade helpt tegen de stress, net als het kauwen op kauwgom.

Mijd andere mensen met stress

Mensen kunnen de emoties van anderen in de omgeving overnemen. Mensen met veel stress kunnen die stress dus overbrengen op andere mensen. Blijf dus bij die mensen uit de buurt. Andersom werkt het ook: koele kikkers kunnen ervoor zorgen dat het stressniveau bij jou omlaag gaat.

Sluit je thuis af van werk

Als je werkdag afgelopen is, moet je eigenlijk niet meer met werk bezig zijn. Zet je werktelefoon thuis uit en kijk ook niet meer op je werkmail. Doe na je werk leuke dingen. Ook is het een goede zaak dat je voldoende slaap pakt. Door een goede nachtrust kun je beter met problemen omgaan. Voor het lichaam is een vast slaapritme het beste. Probeer dus op een vast tijdstip op bed en van bed te gaan.