Omrop Fryslân staat deze week uitgebreid stil bij de verhalenavond van vrijdag 15 november. Vorig jaar was dit een van de onderdelen van de opening van het culturele hoofdstadjaar en het krijgt nu een vervolg. Op meer dan 100 plaatsen rondom in de provincie worden de verhalen verteld: bij de mensen thuis, bij bedrijven, in de horeca en in musea. Vandaag staat het verhaal van Lourdes op Ameland centraal.