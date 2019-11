Ministerie oefent met bommen op de Vliehors

De Vliehors is een belangrijk oefengebied voor Nederlandse en buitenlandse vliegers. Het schietterrein is op het meest westelijke deel van Vlieland en omvat zo'n 17 vierkante meter. Op het eiland liggen doelen voor de vliegtuigen. Bij de oefeningen is de Vliehors dicht voor publiek.

Er komen posten om te moeten hoeveel geluid er vrijkomt bij de oefeningen. Die oefeningen zijn van maandag 2 december tot en met vrijdag 6 december. Maandag, dinsdag en donderdag 's ochtends en 's middags, de vrijdag alleen 's ochtends.