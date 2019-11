NS en ProRail willen geld voor spoor; Leeuwarden-Randstad moet sneller worden

Dat de NS en ProRail nu geld vragen komt ook door de stikstofproblematiek. Door betere verbindingen zouden reizigers sneller voor de duurzame trein kiezen, in plaats van voor de auto, zo denkt de ProRail-directeur. "Door te investeren in betere trein- en OV-verbindingen wordt het voor mensen nóg aantrekkelijker te kiezen voor een duurzame wijze van vervoer in plaats van achteraan de file aan te sluiten," vertelt ProRail-directielid Hans van Leeuwen.

Daarnaast komt minister Wopke Hoekstra van Financiën met een investeringsfonds voor projecten die de economie op lange termijn sterker maken.