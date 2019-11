Koen bestrijdt bosbrand Australië: "Alsof er een enorme trein op je af komt"

De regio waar Dijkstra werkt heeft al drie jaar lang te maken met extreme droogte. "Er hoeft maar één vonkje bij te komen, en dan is het mis." En het is momenteel goed mis in New South Wales, grote stukken natuur staan in brand. Voor Dijkstra betekent dat als Park Ranger een tropenrooster. "Ik ben vanaf 18 augustus al bezig met de branden: drie dagen werken, één dag vrij, drie dagen werken, twee dagen vrij."

Gemiddeld werkt de oud-Drachtster veertien of vijftien uren per dag. Het harde werk van de rangers heeft niet kunnen voorkomen dat in New England - een regio in New South Wales - een oppervlakte zo groot als Fryslân in vlammen is opgegaan.

Hulptroepen

Australië heeft wel vaker te maken met natuurbranden. Het land ligt op het zuidelijk halfrond, en maakt zich nu dus op voor de zomer. Toch zijn de branden van nu een uitzondering. "Oude mensen vertellen ook dat dit het ergste is wat ze ooit hier hebben gezien", vertelt Dijkstra. Hij en zijn collega's krijgen dan ook hulp van brandweermensen uit het hele land en van veel vrijwilligers.