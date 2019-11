Een man gewond na opnieuw bedrijfsongeluk in Heerenveen

Volgens Google Maps gaat het om metaalbewerkingsbedrijf Straco, aan It Dok. Het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij het vervoeren van een metalen constructie, met een heftruck. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het voorval.

Een week geleden was er in Heerenveen ook al een ernstig ongeluk, recht tegenover het bedrijf waar nu wat aan de hand is. Een week geleden kwam hierbij een kraanmachinist om het leven.