Uitgebreidere ladinglijst MSC Zoe neemt onduidelijkheid niet weg

Voor het samenstellen van de lijst moest Rijkswaterstaat om tafel met vervoerders die meer details hebben over wat er in de containers zat. Er is geen wettelijke verplichting om dat soort gegevens aan de dienst te overhandigen. Maar zelfs met deze nieuwe informatie blijft er veel onduidelijkheid wat betreft de inhoud van de containers waar geen gevaarlijke stoffen in zaten.

Minister Van Nieuwenhuizen wil kijken of dat in de toekomst beter kan en gaat daarover in overleg met de sector. De Waddenvereniging vindt dat het sowieso beter moet en dringt aan op maatregelen waarbij bijvoorbeeld privacywetgeving het openbaar maken van meer informatie niet meer in de weg zit.

Strengere maatregelen

"Je kunt wel in overleg met de sector, maar je kan zelf ook bedenken wat je nodig hebt om bijvoorbeeld goed te kunnen claimen. Dan zit je niet met dit soort catastrofes waarbij er nog bijna 800 ton rotzooi in zee ligt en je bijna een jaar later nog twee miljoen euro aan claims hebt uitstaan. Dan kan je dat voorkomen en sneller afhandelen", zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. Ook zouden strengere internationale regels moeten komen. Dat zou ook onduidelijkheid over schade en aansprakelijkheid wegnemen, zoals nu het geval is met de aangespoelde plastic korrels.