Jongerenafdeling VVD Leeuwarden tegen lachgasverbod

De jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, is tegen een verbod op lachgas in de horeca. Dit in tegenstelling tot de moederpartij, die juist voor zo'n verbod is. Op dit moment laat de gemeente Leeuwarden op initiatief van de VVD onderzoeken of zo'n verbod wel mogelijk is. In de raad lijkt een meerderheid voor zo'n verbod te zijn.