Fryslân aast op internationale bedrijven

Eerder wilden Fryslân, Groningen en Drenthe via een Top Dutch-campagne de Europese fabriek van Tesla naar Noord-Nederland te halen. Dat is niet gelukt, want de Tesla-fabriek gaat naar Duitsland, werd dinsdagavond bekend.

De drie Noordelijke provincies hebben allemaal 400.000 euro in Top Dutch gestoken. Gedeputeerde Sander de Rouwe is optimistisch over de nieuwe campagne, die net een week aan de gang is. Al acht bedrijven hebben aangegeven serieuze belangstelling te hebben om zich in het Noorden te vestigen.