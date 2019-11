OM wil 110.000 euro terugvorderen van penningmeester supportersclub Cambuur

De rechter stelde dat er genoeg bewijs is dat de Hurdegarypster als tweede penningmeester tussen 2010 en 2016 duizenden euro's achterovergedrukt heeft. Dat kwam aan het licht toen de man op vakantie was. Toen waren de inkomsten van de kiosken in het Cambuurstadion ineens een stuk hoger dan normaal. De Hurdegarypster was verantwoordelijk voor het ophalen van de horeca-inkomsten.

Laminaat en witgoed

Van het geld zou de man onder anderen een laminaatvloer, witgoed en elektrische fietsen gekocht hebben. De supportersvereniging had een claim ingediend van 90.000 euro. De rechter oordeelde dat de man 27.000 euro terug moet betalen.

Het Openbaar Ministerie komt na onderzoek op een veel hoger bedrag uit. De Hurdegarypster zou anderhalf ton weggesluisd hebben. Het bedrag dat het OM terug wil hebben is nu bijgesteld naar 111.000 euro, zo werd duidelijk bij de behandeling van de zogenoemde 'Plukze'-vordering.

De zaak kon nog niet inhoudelijk behandeld worden. Er moeten nog een aantal getuigen gehoord worden. Het gaat onder anderen om de huidige penningmeester van de supportersvereniging en de kantinebeheerder van SC Cambuur.