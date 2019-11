Wat moet er met de huidige Cambuurlocatie gebeuren?

De gemeente Leeuwarden wil het gebied zoveel mogelijk behouden. Dat is een opgave, want de grootste blikvanger, het Cambuurstadion, is dan weg. "We gaan proberen om zoveel mogelijk de verhalen van de mensen uit de wijk te bundelen," begint wethouder Hein de Haan zijn verhaal enthousiast.

Wat is het DNA van de wijk?

De gemeente wil met alle belanghebbenden het nieuwe gebied inrichten. Het project 'Nieuw Oud Oost' is verdeeld in verschillende perioden, omdat het lang duurt. In de eerste periode gaat de gemeente op zoek naar het DNA van de wijk. Wat hebben mensen met de wijk en wat vinden ze belangrijk dat blijft? Als deze vragen beantwoordt worden, blijft dat Cambuur-gevoel, denkt De Haan. "We gaan de komende week letterlijk door de wijk wandelen en in gesprek met mensen. Wat is jullie mooiste herinnering aan deze wijk en hoe denk jij dat we die kunnen behouden?"