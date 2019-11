Fusie tussen De Harmonie en Neushoorn zou niets opleveren

Volgens KplusV krijgen beide instellingen net overmatig veel subsidie. Bovendien werken beide organisaties efficiënt en is er geen ruimte voor extra besparingen of extra opbrengsten. Momenteel werken Neushoorn en De Harmonie al samen. Volgens KplusV kan dat in de toekomst verder worden uitgebreid, bijvoorbeeld met de kaartverkoop.

Kritisch kijken programma Zalen Schaaf

De financiële positie van Neushoorn wordt wol onder druk gezet door Zalen Schaaf, schrijft het adviesbureau. Popcentrum Neushoorn is aangewezen als kernvoorziening op het gebied van popcultuur. Van de gemeente Leeuwarden mag dan ook verwacht worden dat ze daarnaar handelen. Er moet dus kritischer worden gekeken naar het subsidiëren van producenten die programmeren in Zalen Schaaf. De voorwaarden in Schaaf zijn veel gunstiger vanwege de lagere kosten.

Als de opdracht voor popcentrum Neushoorn net oanpast wurdt dan is de takomst foar de ynstelling ûnwis. Neffens it advysburo ferliest Neushoorn dan syn besteansrjocht. It kolleezje fan Ljouwert besjocht no watfoar maatregels nedich binne om it fuortbestean fan it popsintrum te garandearjen.