Opnieuw twee jaar geëist tegen verdachten van plofkraak

Er is opnieuw twee jaar gevangenisstraf geëist tegen een 22-jarige man uit Lemmer en een 27-jarige inwoner van Urk die verantwoordelijk worden gehouden voor een plofkraak op een pinautomaat bij de Poiesz-supermarkt in Lemmer. Bij de kraak in mei 2017 zouden de twee een bedrag van 130.000 euro hebben buitgemaakt.