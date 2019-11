Provincie geeft 100.000 euro aan Roze Zaterdag in Leeuwarden

In het weekend van 20 juni zijn de activiteiten gericht op ontmoeting, feestelijkheid en zichtbaarheid. Er worden zo'n 30.000 bezoekers verwacht. Over heel 2020 werken Tûmba en het COC samen met allerlei partijen in Fryslân: in het onderwijs, bij culturele instellingen en verschillende evenementen.

Past bij doelen provinciebestuur

Gedeputeerde Douwe Hoogland: "Deze bijdrage past goed binnen het principe van het bestuursakkoord Lok op 1. Daarin zeggen we dat organisaties die in de hele provincie iets neerzetten en bijdragen aan onder andere vermindering van discriminatie, projectsubsidie aan kunnen vragen. Roze Zaterdag is hier een prachtig voorbeeld van."

In het programma van Roze Zaterdag staan onder andere oecumenische dienst en een ludieke parade. Respect, omgaan met intolerantie en verscheidenheid staan centraal.

Roze Zaterdag ontstond in 1977 als een Nederlandse versie van de Gay Pride Parade, eerst met een demonstratief karakter. Tegenwoordig is Roze Zaterdag een thema- en feestdag.