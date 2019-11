Friezen in Australië maken zich zorgen over bosbranden

Extreme situatie

De hele situatie is volgens Boschma extreem: "We hebben het hier nog nooit eerder meegemaakt op zo'n grote schaal. Het is hier altijd groen, maar dat is nu niet meer zo. We maken ons echt zorgen. We hebben nog een hele zomer te gaan. De branden zijn hier het gesprek van de dag."

Er is geen centraal waarschuwingssysteem. Boschma blijft vannacht wakker om de situatie in de gaten te houden: "Ik heb de telefoon naast me liggen. En ik houd de televisie en de radio goed in de gaten."