Boswachter Vriesema met pensioen: "Breng boer en natuurbeheerder bijeen"

Precies daar denk Vriesema dat er winst te behalen is dichtbij grote natuurgebieden in samenwerking met boeren. De landbouw lijkt naar een andere wijze van het uitoefenen van het boerenbedrijf uit te gaan en dat kan een kans opleveren voor samenwerking, denkt Vriesema: "Een boer is van oorsprong een natuurbeheerder en een natuurbeheerder is wel wat een boer. En dat moet wel bij elkaar te brengen zijn. Er wordt nu nog wel eens een muur opgetrokken tussen beide. En dat is niet goed."

Natuurbeheerder wordt boekhouder

Ook de bezuinigingen op de natuur worden nog steeds gevoeld. Vriesema: "Ik heb wel eens het idee de laatste jaren dat de natuurbeheerder wel wat een boekhouder wordt; dat je meer bezig bent met de centen dan met de natuur. En dat is niet goed."

Al zoekt hij de oplossingen niet in veel meer geld, maar met name in het nemen van de goede maatregelen. Vriesema: "Er wordt al jaren over gesproken, maar nog maar zo'n klein beetje gedaan."