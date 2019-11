HEA! De grondverzetmachines van Visser

Op de zolder van Pieter Visser in Dokkum staat een enorme collectie miniatuur-graafmachines van het merk Caterpillar. Visser kreeg ze al als kind, toen zijn vader een bedrijf had in grondverzet. Zelf is hij doorgegaan in dat werk, daarvoor is hij veel in Afrika geweest. Daar legde hij met zijn graafmachines bijvoorbeeld plantages aan. Visser is door de jaren heen bijna vergroeid geraakt met dat continent.