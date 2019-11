Berging spullen containerramp houdt bijna op

Er liggen nog wel delen van twee containers onder het zand van het Rif, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. De inhoud daarvan is al eerder opgeruimd, zegt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.

Reder MSC moest nog 34 locaties in de Noordzee onderzoeken op mogelijke resten van de containerramp. Dat is nu achter de rug en in vijftien gevallen lagen er nog spullen van de MSC Zoe. Die zijn nu opgeruimd en afgevoerd.

Daarmee is alles nog niet afgehandeld, want er is nog steeds geen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de schade. De minister heeft de Waddeneilanden aangeboden hun claims alvast te betalen, in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen.