Voorarrest verlengd van verdachte moord op Chinese huurbaas in Leeuwarden

Op 7 februari is er weer een zitting, maar de verwachting is dat de zaak dan nog steeds niet inhoudelijk kan worden behandeld. De man wordt ervan verdacht dat hij op 1 of 2 juli zijn huurbaas met geweld om het leven heeft gebracht. Nadat het slachtoffer een paar weken niet was gesignaleerd, ging de politie het huis in. Onder een stapel kleding in de slaapkamer vonden ze het stoffelijk overschot van de verhuurder.

Schedel gebroken en kraakbeen strottenhoofd kapot

Het slachtoffer had zijn schedel op verschillende plaatsen gebroken en het kraakbeen in het strottenhoofd was ook kapot. Volgens de officier van justitie is de man in de woonkamer om het leven gebracht.

Een andere verhuurder verklaarde dat hij in de ochtend van 2 juli een hevige ruzie had gehoord. Hij had de verhuurder de dag ervoor voor het laatst gezien. Daarna was de verdachte steeds aan het schoonmaken. De politie heeft ontdekt dat de verdachte voor en na het vermoedelijke tijdstip van de moord schoonmaakmiddelen heeft gekocht.