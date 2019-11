Liander plaatst slimme energiemeters in De Fryske Marren

Netbeheerder Liander is begonnen met het plaatsen van nieuwe energiemeters bij huishoudens en kleine bedrijven in De Fryske Marren. De huidige meters voor elektriciteit en gas worden vervangen door 'slimme energiemeters.' Deze nieuwe meters worden als eerste geplaatst in Lemmer, Balk, Ruigahuizen, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum, Harich en Rijs.