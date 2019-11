Stenen vertellen: het verhaal van een laatste rustplaats

Giny Bastiaans bewaarde de urn met as van haar man tot nu toe in een kast in de kamer. Iedere zomer zette ze de urn in de tuin onder een afdakje: de favoriete zitplaats van haar man Johan, die vier jaar geleden overleed op Koninsdag. Ze wist niet precies wat ze moest doen om haar man een laatste rustplaats te geven.

Intussen was haar Engelse schoonzoon bij het slagveld van de Eerste Wereldoorlog aan de Somme geweest. Hij wist dat zijn overgrootvader daar was omgekomen. In één oogopslag zag hij toen de naam van zijn overgrootvader op een gedenksteen met 72.000 namen. James Purcy Cupid. Door die naam in een steen kam de persoon weer terug in de familie.

Stenen vertellen iets

"Toen wist ik: stenen kunnen iets vertellen. Ik zat ermee: hoe ga ik om met de urn van mijn man? Die naam in de steen bracht het verhaal over een mens in de familie. Ik breng een verhaal over mijn man en ik wil de naam van mijn man vastleggen in een steen. Dat de steen het verhaal vertelt over de man die ik liefhad."