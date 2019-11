Fonejachtbrug in Wâldwei open vanwege transport van andere brug

Tussen 15.00 en 16.00 uur is de brug open, daardoor kunnen automobilisten er niet langs.

De Kogerpolderbrug moet naar West-Graftdijk en is gemaakt in Sumar bij Solidd-Steel. De brug kan niet over de weg worden vervoerd omdat-ie te groot is. Daarom is er voor het Prinses Margrietkanaal gekozen.

's Middags

Het is ook uniek dat de opening van de Fonejachtbrug 's middags is. Eigenlijk wordt dat, als het al gebeurt, alleen 's nachts gedaan. Maar voor dit transport maakt Rijkswaterstaat een uitzondering. Dat is omdat de spoorbrug Grou over het Prinses Margrietkanaal na 17 november tijdelijk niet wordt bediend vanwege onderhoud. Op deze manier is er zo weinig mogelijk hinder op het water van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.