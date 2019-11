Vuurwapens en harddrugs bij huiszoekingen helingszaak No Surrender-leden

"Naast de vuurwapens hebben we ook veel gestolen voertuigen in beslag genomen", vertelt Marjolein Wildeman van de politie Súdeast-Fryslân. "Het gaat om auto's, bestelbusjes, motoren, pick-ups en trailers." Mogelijk wordt er nog meer gevonden, want de politie is nog bezig met de huiszoekingen.

"De drie verdachten gaven de stelers opdracht om bestelbusjes te stelen. Dat gebeurde vooral in de omgeving van Arnhem en Amsterdam. Die busjes kregen ze weer onder zich, dat noemen we heling. Vervolgens brachten zij de gestolen voertuigen weer in de bovenwereld." Dat deden ze nadat ze de auto's uit elkaar hadden gehaald.

Mensen voelden zich geïntimideerd

De drie mannen waren dus lid van de motorclub No Surrender, die verboden is. "Daarvan weten we dat ze zich veelal bezig houden georganiseerde criminaliteit. Dat is ondermijnend en doet iets met het gevoel van de mensen. In Noordwolde voelden mensen zich geïntimeerd."

Wildeman sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden. "Dat hangt ervan af hoe het onderzoek zich ontwikkelt."