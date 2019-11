Friese stichting krijgt 10.000 euro van ANWB voor duofietsen

Stichting Sociaal Goud is actief in de gemeenten Leeuwarden, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. "Veel ouderen in deze streek willen graag nog naar buiten, maar zijn slecht ter been geworden en bang op straat te vallen," zegt directeur Marleen Suurmeijer van Sociaal Goud. "Wandelen is natuurlijk een optie, maar dan moeten ze altijd door iemand aan de arm worden genomen." Daarom is de stichting erg blij met het geld.

Het ANWB Fonds stelt voor iedere provincie een bedrag beschikbaar. Iedereen kon een stem uitbrengen op het project waarvan men vond dat er geld naartoe moest. In totaal zijn er over heel Nederland 231 inzendingen binnengekomen. ANWB-bondsraadslid Sytse van der Wal heeft de cheque overhandigd aan de stichting in Leeuwarden.