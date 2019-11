Vluchtelingenwerk Noord-Nederland bezuinigt: geen kerstpakket en minder uren

Directeur Martin van Iperen heeft een brief aan de medewerkers gestuurd, meldt RTV Drenthe. Daarin staat dat er iets moet gebeuren: "We moeten keuzes met elkaar maken waarmee we bezuinigen en waarin we investeren, zodat we stapsgewijs naar een gezonde bedrijfsvoering toewerken. Dat is een flinke opgave." Hoe groot de tekorten van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland precies zijn, is niet bekend.

Minder geld

Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk helpen asielzoekers met een verblijfsvergunning met het inburgeren, de taal en het vinden van werk. Het ministerie geeft daarvoor een vergoeding en ook de Postcodeloterij betaalt mee. Voor elke statushouder die ze begeleiden krijgt Vluchtelingenwerk ook geld van de gemeente.

Maar nu krijgen steeds minder statushouders een huis in een Noord-Nederlandse gemeente, volgens de stichting. Vanwege het woningtekort blijven mensen nu vaker hangen in asielzoekerscentra.

Geen kerstpakket

In de brief aan het personeel schrijft Van Iperen dat er wat bezuinigingen op stapel staan. "Met 25 euro per medewerker is ons jaarlijkse kerstpakket een flinke kostenpost. Dit jaar hebben wij besloten om het kerstpakket niet door te laten gaan. Ook de nieuwjaarsreceptie (voor betaalde medewerkers) zal niet doorgaan. Daarnaast besparen we flink op vergaderkosten door deze op eigen locatie te laten plaatsvinden en kijken we binnen de formatie waar we kunnen bezuinigen."

Ander werk of uren inleveren

Er is minder werk, en dus zijn er ook minder mensen nodig: "Eerst wordt er bezuinigd in de tijdelijke krachten, maar we vragen vast personeel ook om vrijwillig te zoeken naar een andere baan of uren in te leveren. We gaan niet uit van ontslag, maar in het ergste geval moeten we nadenken over gedeeltelijk ontslag", schrijft Van Iperen.

Of er ook locaties van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland uit Fryslân verdwijnen, kan Van Iperen nog niet zeggen.