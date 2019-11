Shorttracker Brunsmann mist Aziatische wereldbekers

Brunsmann deed afgelopen weekend mee aan een KNSB Cup in Utrecht. De andere schaatsers van de nationale selectie zaten in Canada voor de tweede wereldbekerwedstrijd, maar daar werd Brunsmann niet voor opgeroepen. Bij de eerste, een week eerder in Salt Lake City, heeft hij nog wel geschaatst.

Op het ijs van Utrecht ging het mis op de 1.000 meter. Bij een val van Sven Roes werd Brunsmann, die net bezig was met een inhaalactie buitenom, meegenomen de kussens in. Toen werd meteen duidelijk dat het om een ernstige blessure ging, waarna Brunsmann naar het ziekenhuis is gebracht.