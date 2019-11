Drie No Surrender-leden aangehouden voor criminele activiteiten bij Noordwolde

'Grote impact'

Marjolein Wildeman, teamchef politie Zuidoost-Fryslân: "Vooral in een kleine gemeenschap als in Noordwolde heeft dit grote impact. Vanuit het dorp kregen we signalen dat de drie verdachten zich gedragen alsof niemand ze iets kan maken. Dat kan natuurlijk niet."

Wildeman geeft aan dat de politie denkt dat de verdachten ook andere strafbare feiten hebben begaan, waar nog geen aangifte van is gedaan. Dat zou te maken hebben met intimiderend gedrag. De politie komt graag in contact met mensen die daar een verklaring over willen afleggen.

Burgemeester: 'angstcultuur'

Burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf zegt: "Het is onaanvaardbaar dat lokaal een angstcultuur ontstaat omdat inwoners, ondernemers en ook medewerkers van de gemeente geïntimideerd en bedreigd worden. En ondernemers worden zo gedupeerd door oneerlijke concurrentie. Daarom gaat de gemeente met de politie bekijken welke bestuurlijke maatregelen we in deze zaak kunnen nemen."