'Probleembrug' bij Burgum krijgt keuring voor overdracht Rijkswaterstaat

In 2015-2016 is de oude Burgumerdaam uit 1948 voor ruim 30 miljoen euro vervangen door een nieuwe brug met een aquaduct ernaast. "De test van dinsdag heeft te maken met het feit dat de brug wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat. De brug is in 2015-2016 gebouwd in opdracht van de provincie. Maar het is een brug over het Prinses Margrietkanaal en alle bruggen over dat kanaal worden van het Rijk. De brug moet dus worden overgedragen en daarom wil Rijkswaterstaat eerst kijken of de brug aan de eisen voldoet," zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

"Mensen van ingenieursbedrijf Antea Group uit Heerenveen gaan de testen uitvoeren, de brug zal daarvoor ongeveer vijf keer open gaan. Dat wordt gedaan om de onderdelen te checken: hoe is het gesteld met de aandrijving en besturing, werkt de signalering voor wegverkeer en scheepvaart?," legt Fokkens uit.

Problemen

Er was geruime tijd veel te doen om de brug over het Prinses Margrietkanaal. Zo functioneerden slagbomen niet meer en zijn er diverse storingen geweest. In september heeft gemeente Tytsjerksteradiel aangegeven dat de provincie zo snel mogelijk wat moest doen aan de problemen met de brug. Er werd een brief geschreven aan gedeputeerde Avine Fokkens.

Fokkens: "Op basis van klachten die er waren is het storingsprotocol aangepast en zijn er preventief onderdelen vervangen. Er is alles op alles gezet om de storingen op te lossen en te voorkomen. Voor zover ik weet is dat gelukt. Maar dat staat los van deze test, deze is nu bedoeld om te kijken naar de huidige staat van de brug, of het voldoet aan de eisen voor Rijkswaterstaat voor het overdragen."

Fietsers door aquaduct

Er gaat veel verkeer over de brug en met een storing moesten ook hulpdiensten en het openbaar vervoer omrijden. een monteur kon de problemen vaak wel oplossen, maar het duurde te lang voor er monteurs waren. Verder bleek dat er mensen door het aquaduct fietsten bij een storing, dat veroorzaakte levensgevaarlijke situaties.

Hinder

Door de FIT-test kan de brug wat vaker en langer open staan dan gebruikelijk. Van de meeste testen gaan bestuurders niets merken, alleen als de aandrijving van de brug wordt getest, kan de brug langer open staan. Hinder voor de scheepvaart is er niet. Mocht er al wat gebeuren, dan is er een monteur aanwezig. De FIT-test vindt plaats tussen 8.00 en 17.00 uur.