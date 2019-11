Noordoost-Fryslân is nog lang niet toe aan een raadszaal in de Roomse kerk

Een grote vergadertafel die opgetakeld kan worden als de kerk als kerk gebruikt moet worden. Maar het had nooit eerder een variant geweest, hij is niet berekend en zelfs het parochiebestuur heeft er nog nooit over gesproken. Maar volgens de stichting is er sprake van een win-win situatie. De monumentale kerk krijgt een extra bestemming en financiële steun door het mede gebruiken en gemeente krijgt de mooiste raadszaal van het land.

Er waren eerder al een aantal varianten gemaakt en die zijn maandag toegelicht op een informatieavond. Meest kansrijk vindt het college zelf de optie om een extra verdieping op een deel van het bestaande gebouw te zetten en een nieuwe raadszaal op het dak van de publiekshal te bouwen.

Burgemeester Apotheker had voor de informatieavond eerst op een man of acht gerekend, maar dat waren er meer dan honderd. Reden was de volledig nieuwe variant. Er werd veel over gesproken, maar over de haalbaarheid is nog niets te zeggen.

De raad van Noordoost-Fryslân buigt zich op 21 november over de kwestie.