Danny Noppert is uitgeschakeld op Grand Slam of Darts

Eerder op de avond speelde de Jouster zijn laatste poulewedstrijd op de Grand Slam of Darts. Hij ging in een goed partij met 5-2 onderuit tegen Peter Wright. Door dat verlies had Noppert het doorgaan naar de knock-outfase niet meer in eigen hand.

De Jouster begon goed aan de wedstrijd, maar miste meerdere dubbels. Wright profiteerde, maar kon daarna zijn eigen leg niet houden. De volgende twee legs gingen om en om naar beide mannen, waardoor het 2-2 werd.

Vanaf dat moment was Wright te goed voor Noppert. Die stond de hele tijd wel in de buurt, maar kreeg geen kansen meer. In tien darts maakte Wright de partij af.