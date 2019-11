Overlast Leeuwarder vliegbasis: op weg naar record aantal klachten

Het afgelopen jaar was er veel drukte op de vliegbasis Leeuwarden. Begin april was er de grote internationale oefening Frisian Flag die twee weken duurde. Vlak daarna ging de FWIT, de wapeninstructeursopleiding, van start. Die liep tot eind oktober. Beiden zorgden voor veel klachten. Met name in de maand juli was een grote klachtenstroom. Ook wordt er geklaagd over een sterke kerosinelucht.

Naar Noorwegen

Veldman vroeg uit naam van de omwonenden of het niet mogelijk is een deel van de opleiding tot wapeninstructeur in het buitenland te doen. In het verleden gebeurde dat al. Toen werd een deel gevlogen vanaf basissen in Noorwegen en Portugal. Volgens basiscommandant Arnoud Stallmann was dat nu niet mogelijk. Hij hoopt dat het in 2021, wanneer de volgende wapeninstructeursopleiding van start gaat, de vliegeniers al weer een deel van de opleiding bijvoorbeeld in Noorwegen kunnen doorlopen.